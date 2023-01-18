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林下經濟新增馬藍、天仙果 即起開放林農申請

2023/1/18 21:45（1/18 21:51 更新）
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農委會林務局18日指出，自2019年4月推動林下經濟，藉此發展林業多元輔導方案以來，已陸續開放段木香菇、木耳、森林蜂產品、台灣金線連及台灣山茶等品項，作為林農可在森林區域生產的產品，16日再公告新增馬藍（圖）、天仙果2個品項。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年1月18日
農委會林務局18日指出，自2019年4月推動林下經濟，藉此發展林業多元輔導方案以來，已陸續開放段木香菇、木耳、森林蜂產品、台灣金線連及台灣山茶等品項，作為林農可在森林區域生產的產品，16日再公告新增馬藍（圖）、天仙果2個品項。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年1月18日
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（中央社記者楊淑閔台北18日電）林務局今天表示，已公告新增每年可採收2次的藍染重要原料「馬藍」，以及可全株利用，取根莖燉湯、葉子可泡茶及果實可當零嘴的「天仙果」為林下經濟新增品項，即日起開放申請。

行政院農業委員會林務局今天發布新聞指出，自2019年4月推動林下經濟，藉此發展林業多元輔導方案以來，已陸續開放段木香菇、木耳、森林蜂產品、台灣金線連及台灣山茶等品項，作為林農可在森林區域生產的產品，16日再公告新增馬藍、天仙果兩個品項。

關於馬藍，林務局說明，為天然藍染工藝的重要原料，也是台灣早期重要出口經濟作物之一，近年傳統藍染工藝再度興盛，相關文創商品受大眾喜愛，引起國內各處開展馬藍種植與利用熱潮。

馬藍適合生長在溪谷旁闊葉林下，或是鬱閉針葉樹林下的高溼度環境，栽植成活後可維持2到3年莖葉生產，3年生以上植株宜汰換，以維持其生產力。林下經濟規範，每公頃最適栽培規模為0.1至0.3公頃（栽植密度為每平方公尺33至40株）；採收時以採摘莖葉為主，每年可採收2次，採收後須低溫保鮮，避免腐敗。

台灣天仙果又稱為牛奶埔，全株都可利用，民間認為對健康有廣泛助益，常用方法為取根莖燉雞湯或豬腳，葉子烘乾可泡茶，成熟果實可當零嘴食用，食味良好，具市場潛力。天仙果適宜生長在中、低海拔（800公尺以下）陰濕闊葉林下或灌叢下，栽植2年後即可採收。

林下經濟規範，每年11月至次年3月為天仙果栽植最佳季節；在雨量不足的栽植地點，可適度人工灌溉，以維持土壤濕度。

林務局補充，即日起，有意經營林下經濟的林農、部落或農民團體，可向所在地之鄉（鎮、市、區）公所、實驗林管理處或林務局各林管處提出申請，且林務局已建置「台灣原生樹木推廣及媒合平台」，林農可登入平台提出種苗需求，供苗者可據以回應、供應資訊。（編輯：陳政偉）1120118

林務局16日公告納入馬藍、天仙果（圖）為林下經濟新增品項，其中天仙果全株均可利用，民間認為對健康有益，常用方法為取根莖燉雞湯或豬腳，葉子烘乾可泡茶，成熟果實則能當成零嘴，頗具市場潛力。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年1月18日
林務局16日公告納入馬藍、天仙果（圖）為林下經濟新增品項，其中天仙果全株均可利用，民間認為對健康有益，常用方法為取根莖燉雞湯或豬腳，葉子烘乾可泡茶，成熟果實則能當成零嘴，頗具市場潛力。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年1月18日
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