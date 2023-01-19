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長榮美國飛行學院2月來台招生 學費2.5萬美元起跳

2023/1/19 14:03（1/19 14:36 更新）
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長榮航空在美國成立飛行學院逾10年，2019年開始招收自費學員，2023年2月第3度來台招生，將於2月11日在台北舉辦招生說明會。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月19日
長榮航空在美國成立飛行學院逾10年，2019年開始招收自費學員，2023年2月第3度來台招生，將於2月11日在台北舉辦招生說明會。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月19日
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）長榮航空在美國成立飛行學院逾10年，2019年開始招收自費學員，今年2月將是第3度來台招生，學費2.5萬美元（約新台幣75萬元）起跳。

長榮航空今天發布新聞稿，設在美國的飛行學院將於2月11日在台灣舉辦招生說明會，這是第3度來台招生，當天上午有2個場次，地點為台北IEAT會議中心（台北市中山區松江路350號），即日起開放有興趣的民眾報名，網址：https://www.surveycake.com/s/Y6kvZ。

長榮航空飛行學院除了提供航空公司客製化訓練，也有多元的飛行訓練課程，目前經美國聯邦航空總署FAA驗證、核可的課程共有13項，包括飛機自用駕駛（單、多引擎）、飛機商用駕駛（單、多引擎）、儀器飛航、飛機教師駕駛、儀器飛航教師駕駛、多引擎飛機教師駕駛、航空公司飛行員基礎訓練及預防不正常飛行姿態及改正訓練。

長榮航空說，學員除了必要的課程外，也可依個人需求選課，從開始學習到取得私人飛行執照，大約需要2.5萬美元，取得商業飛行執照則需要10萬美元以上。

長榮航空飛行學院2012年成立，位於美國加州沙加緬度Mather機場，天氣穩定、訓練空域廣闊，鄰近機場眾多，各類助航設施完備，並有完善的空中管制系統，為飛行訓練絕佳場地。學院除了有訓練中心，還有維修棚廠。

長榮航空飛行學院現有的單引擎飛機，包括7架DA-40、1架DA-20，還有1架DA-42雙引擎飛機及FAA Level 5的DA-40訓練模擬機，並具有美國聯邦航空總署核發認證。

長榮航空說，飛行學院成立至今，已完訓長榮航空培訓飛行員330名。自2019年開始招收自費學員，有13名學員完訓並陸續投入台灣的航空就業市場。

長榮飛行學院也有體驗飛行課程，包括學校參觀、安全簡報及1個小時的實機飛行，飽覽美國加州首府的風光。（編輯：張芷瑄）1120119

#長榮航空飛行學院
#長榮
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