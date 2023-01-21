保育員宛如「保母」 與動物建立深厚情誼

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄壽山動物園有22名保育員負責照養園內所有動物。動物不會說話，保育員要細心觀察動物身體狀況，協助及時獲得治療，許多保育員更將動物當孩子般愛護，培養出深厚情誼。

高巿府觀光局指出，動物園有43名員工，其中22名是負責動物照養的保育員，這些保育員除了要有照顧動物的基本常識，還要有愛心、體力跟耐性。

39歲的保育員郭雪貞說，因為喜歡動物，所以選擇進入壽山動物園工作，照顧過驢子、迷你馬和單峰駱駝等動物，驢子史瑞克很親人，而單峰駱駝很調皮，會欺負新保育員，比如突然衝過來或偷咬人，只好放了飼料後就快跑離開。

照顧紅毛猩猩咪咪的保育員陳永仁說，照顧動物要有耐心，要花時間培養信任感，還有動物不會說話，也很會隱忍傷病，保育員要懂得「察言觀色」，才能及早發現動物有何異狀。

陳永仁說，曾在咪咪無意間張嘴時，發現嘴內似乎長了肉芽，但咪咪表現正常，吃東西也沒異狀，為了瞧個究竟，陳永仁還訓練咪咪張嘴久一點，讓他好好瞧瞧，果真發現長了肉芽，之後手術切除，不影響健康。

保育員周潔如的母親曾擔任壽山動物園保育員，周潔如從小受到母親影響，長大後也投入保育員行列。面對動物們因病痛離開，往往讓她傷感不已，會寫下文字紀錄思念。

周潔如也曾在照顧駱駝「強強」時，發現有步履蹣跚的情形，立即通知獸醫師及時治療。她也曾看著孔雀媽媽帶著2隻小孔雀漫步，內心感到療癒。

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非洲象「阿里」1987年從美國來到壽山動物園，因當初一度被誤認性別，才有如此男性化的名字。阿里與照顧牠40年的保育員張永興之間的故事，更為人津津樂道，不喜歡與陌生人接觸的阿里，十分親近依賴張永興，感情就像父女般。

在張永興退休後，其他接手的保育員花了不少功夫，才逐漸獲得阿里信任。張永興偶爾也會回動物園看望阿里，每當張永興出現，阿里都會親暱地上前撒嬌。（編輯：孫承武）1120121