壽山動物園改建 延續高雄人跨世代回憶

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）經過1年多改建工程的高雄壽山動物園，12月16日重新開園試營運，除了新增空中廊道、下沉式水廣場及可觀察動物棲息行為的山屋，黑猩猩的舊家也改建為咖啡廳，改換人類進入籠內休憩。

壽山動物園新增的440公尺空中廊道，是改建工程亮點之一，倚靠既有喬木的位置興建，穿梭在園內動物棲地上方，並懸掛著4座下沉式觀察廊，讓民眾可以在廊道上窺視動物，或是透過觀察廊的大面積落地玻璃，以平視角度觀察動物。

以往的親水廣場也重新改造為下沉式水廣場，並增添噴泉與煙霧般的水霧，有「動物叢林」、「潮汐之池」、「旱地湧泉」及「迷霧之囪」等4座戲水池，讓小朋友可以在水池裡打水仗，適合夏日消暑及親子同遊。

園內還有2座外型以山脈意象作為設計的山形屋，分別是「水豚山屋」及「黑熊山屋」，民眾可以進入山屋內，近距離欣賞動物棲息行為。考量黑熊攀爬樹木的習性，黑熊山屋還打造可以攀爬的棲架，而水豚山屋則有泡水池讓水豚「泡湯」。

黑猩猩的新家不再是鋼柱鐵網的封閉空間，搬到了有大樹環繞、大塊岩山、瀑布及流水環繞的新家，遊客不再像從前只能看到鐵籠後被金屬切割的黑猩猩身影。

而黑猩猩原本居住的鐵籠，則改建為1棟3層樓建築，化身鐵籠咖啡屋並命名為「光室咖啡」，讓人類進入籠內休憩，也成為具反思機會及教育意義場域。

園內的友善動物區也首次嘗試物種混養，有別於過往一個物種一個展場的展示方式，選擇黃牛、羊駝、迷你驢、迷你馬等溫馴草食動物一起在同一空間放養，擴大動物的活動空間。

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壽山動物園表示，動物混養展示是國際趨勢，除對動物行為豐富化有正面助益外，也能避免動物數量過少及減少刻板行為的發生，也有利於動物園長期經營管理。具保育員觀察，混養的動物在新家顯得更活潑，喜歡走走看看、到處探險。

壽山動物園1978年成立於西子灣，1986年搬遷到壽山現址，面積約12.89公頃，為南部地區唯一公立動物園，是許多高雄人的成長回憶。如今改建後重新出發，以嶄新面貌，繼續陪伴高雄人成長。（編輯：孫承武）1120121