周大觀基金會送愛至印尼 阿富汗難民獲生命獎章

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（中央社記者李宗憲雅加達24日專電）周大觀文教基金會創辦人周進華今天在駐印尼代表處頒發「全球熱愛生命獎章」給滯留印尼的阿富汗難民、空手道選手阿薩迪。駐印尼代表陳忠出席儀式表示，阿薩迪的故事激勵人心，非常符合獎章的精神。

周進華等人從台灣遠赴印尼，今天上午頒發「全球熱愛生命獎章」給阿薩迪（Meena Asadi），吸引許多印尼媒體到場採訪。

周進華向中央社說：「阿薩迪挑戰極限、永不放棄的精神，就是推動熱愛生命的典範。她用空手道回饋難民，爭取榮譽，期待阿富汗因為阿薩迪的事蹟而更重視女性，因為女性的力量是無窮大的。」

他說，基金會將為阿薩迪出版自傳「最黑暗的光明」，義賣所得會捐助滯留印尼的阿富汗難民，為他們圓夢。另外，基金會會捐贈周大觀遺作「我還有一隻腳」版稅所得和台灣禮物，為難民加油打氣。

曾為阿富汗拿下首面女子空手道國際賽事獎牌的阿薩迪，從小就是難民；為了代表國家出征，她毅然返國，卻遭極端分子攻擊，再度流離。但她堅持追夢，激勵不少女孩打破性別藩籬。

阿薩迪和先生、女兒等家人仍在等待赴第三國安置的機會，這段期間，她看到難民只能苦等，無法工作就學，不僅沮喪也承受極大壓力，因此決定開設道館，讓難民學習技能，或透過運動緩解心理焦慮。

阿薩迪受訪時說，相當驚訝會在印尼得到來自台灣基金會的獎章和捐助，但同時非常感謝。她說：「能得到這個獎章我很感激，藉此我要特別讚許周大觀的精神，他給我們的訊息很明確，就是永不放棄也別失去希望，彼此相愛並向人傳愛。」

阿薩迪獲頒獎章時唸了周大觀遺作，表示相當感動周大觀「向病魔宣戰」的勇氣和精神。

陳忠與多名台僑出席這場儀式。陳忠表示，一個月前從外交部得知周大觀基金會要借用辦公室頒獎時，就表示贊成，並邀印尼媒體及僑界代表參與，希望讓更多人支持基金會宣揚的理念及阿薩迪永不放棄的精神。

周大觀基金會國際及兩岸交流中心執行長周上觀指出，今年從全球各界推薦3124位候選人中選出「全球熱愛生命獎章」22位得主，包括阿薩迪、俄羅斯裔台灣媳婦藝術治療家尤湯雅（Yu Tatiana）、非洲索馬利蘭女力先鋒伊斯梅爾（Edna Adan Ismail）等。

周大觀文教基金會預計9月15日至22日在台北舉行受獎儀式及關懷生命系列公益活動。為回應亟待救援的希薩魯難民松濤館空手道館（Cisarua Refugee Shotokan Karate Club，CRSKC）的請求，台灣生命鬥士義演會師印尼，呼籲各界雪中送炭，義助滯留印尼的1萬4000多名弱勢阿富汗難民。

基金會指出，過去26年持續推動「全球熱愛生命活動」，迄今共表揚橫跨七大洲、來自71個國家共416位「全球熱愛生命獎章」得主；16位「全球熱愛生命文學創作獎」得主及38位「希望獎章」得主。（編輯：馮昭）1120124