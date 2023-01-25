網傳牙膏擦臉可美白 誤信偏方更傷臉

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）台灣民眾深信一白遮三醜，市面美白產品琳瑯滿目，外用、內服通通有，甚至坊間醫美推出靜脈注射美白針療程，網路流傳如牙膏可美白等小偏方。醫師提醒，用錯產品更傷皮膚。

牙膏可以塗在臉上美白除斑？根據衛生福利部食品藥物管理署食藥闢謠專區，牙膏主要用於口腔清潔，刷牙後牙齒變白主因是物理性磨擦，而讓肌膚白皙的主要原理為抑制黑色素生成或加速已生成黑色素代謝。

林口長庚皮膚部助理教授醫師陳偉迪告訴中央社記者，一般牙膏成分包括磷酸鈣、氟化物等，另外也可能添加薄荷、精油等，讓人在刷牙時感到口氣清新的物質。

陳偉迪指出，這些物質若塗抹在皮膚上，恐過度刺激，造成泛紅、脫皮等狀況，一旦長期反覆發炎，將導致發炎後的色素沉澱。

千萬不要以為天然的就沒有問題，陳偉迪曾遇過患者聽信洗米水、小黃瓜、蛋白敷臉等偏方，但事實上直接用蔬果敷臉仍有一定風險，例如柑橘類為感光性植物，敷在臉上沒有洗乾淨又去曬太陽，皮膚就會「反黑」。

此外，生鮮蔬果並非完全無菌。陳偉迪強調，若臉上長了痘痘或有傷口，所附著的微生物或細菌，可能導致皮膚發炎更嚴重。

陳偉迪說，就算是合格的產品，包括濃度、停留時間等都要注意，用錯也會引發肌膚問題，因其所添加物質不見得適合每個人，若使用時發現任何狀況，都應儘速跟皮膚科醫生討論。

「不舒服就是快點看醫生」，陳偉迪重申，不要已經出問題了，還亂使用偏方，包括目前使用的東西可能也要先停用，讓膚況穩定，並加強防曬，才有機會追求美白。（編輯：陳清芳）1120125