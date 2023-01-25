高公局預估高速公路多處路段恐塞到深夜才紓解

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（中央記者王鴻國新北25日電）高速公路局預估，今天初四是春節期間車流最大量的日子，將出現北返車潮，高速公路主要擁塞路段是北向道路，多處路段可能要塞到深夜才會逐漸紓解。

交通部長王國材今天上午赴高速公路局視察春節連假國道疏運情形，聽取交通狀況簡報後一一發送紅包慰問交控中心員工的辛勞。

王國材接受媒體聯訪時表示，他昨天有從南部開車北返，車行狀況還好，也有到服務區看清潔及停車狀況，車子雖多但狀況也還好。

他表示，今年春節假期初一到初三交通量比去年增加約11%，主要是返鄉及旅遊人潮，今天是大年初四，將出現北返及出遊車流匯流情形，預估車流「會塞一點」，因此他籲國人車流分流，出遊的民眾多利用省道，返鄉民眾多利用西部濱海快速公路（台61線），以減少塞車情形。

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高公局路況預報員游衣芸接受媒體聯訪表示，今天是高公局預估春節假期北返車流最大量的日子，預估平均車流量是平日的1.8倍，擁塞路段主要是北向車道，許多路段下午會出現車潮，可能要到深夜，甚至是次日凌晨2、3時才會逐漸紓解。

她表示，由於目前已是春節假期後半段，主要是北返路段會出現擁塞情形，擁塞時段在下午，高公局建議民眾上午就上路，至於國五會持續實施高乘載管制到初八，管制時間是每天下午3時到8時。（編輯：張銘坤）1120125