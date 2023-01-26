年輕人拜完烘爐地財運旺 下山買刮刮樂中百萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北26日電）迎接金兔年，台彩推出新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂，不少人會買來試試手氣；有一群年約20幾歲的年輕男女，拜完烘爐地財運旺，下山時臨時起意集資購買一整本刮刮樂，真的幸運刮中100萬元。

喜財發彩券行描述，中獎這群年約20幾歲的年輕男女當天去烘爐地拜拜時討論，如果有經過彩券行就要去買刮刮樂，下山後路過「喜財發彩券行」看到店內貼著3張刮中100萬元的刮刮樂影本，便臨時起意集資買一本「2000萬超級紅包」，果真幸運刮中100萬元，開心的提供店家中獎刮刮樂影本，說「讓你貼在牆上，成功4連霸」。

彩券行黃先生表示，這是「喜財發彩券行」連續第4年刮出100萬元，真的非常恭喜這群年輕人。

另外，幸運刮中100萬元還有一對年輕兄弟，根據「福祿全企業社」描述，當天哥哥看了財位方向是正南方，同時看好午時11時至13時是良辰吉時。兄弟倆於是在中午11時多，選擇家中正南方的彩券行，買了「1200萬大吉利」。

弟弟刮到一半向哥哥表示中獎了、大喊中10萬元，經確認其實刮中的是100萬元，兄弟倆趕緊打電話跟媽媽報喜，表示要把獎金拿來買機車與繳學費。

2000萬超級紅包共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。台彩指出，2000萬超級紅包截至1月24日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士休旅車、162個100萬元。

台彩表示，1200萬大吉利截至1月24日，已刮出18個100萬元。（編輯：楊凱翔）1120126