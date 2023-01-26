從旅客行為模式設計 桃機打造新風格廁所

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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）桃機COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間改建廁所，使用者行為模式出發，結合機場空間意象設計，創造工業飛行、客舟行旅及旅行航線風格，滿足不同區域旅客如廁需求。

桃園國際機場股份有限公司維護處表示，桃機共173處廁所區域，針對各區使用者不同行為模式設計，更符合旅客需求。

維護處說，「客舟行旅」風格運用在航廈大廳、美食街、長廊及候機室等區域；「旅行航線」風格運用在旅客停車場、員工辦公區，色調明亮為主，加入親子及無障礙設施，納入智慧廁所功能，配合新南向政策設穆斯林專用廁所。

維護處表示，以入境長廊為例，考量班機抵達會有大量旅客需同時間上廁所，旅客快進快出，設計上簡潔化動線，設連身鏡及梳妝台，照顧旅客整理服裝儀容及補妝需求。

出境或美食街廁所規劃部分，維護處說，這些旅客時間壓力相對小，可能需較長時間用廁所，這時行李能鎖在廁所外行李掛鎖很重要，也區隔男、女廁主要動線，讓旅客更輕鬆使用廁所。

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至於「工業飛行」風格，維護處表示，主要設在停車場等，以清水模為材料，在相較陰暗場域，旅客更重視安全，加強單獨廁間照明及逃生警示鈴設置。

另外，采盟免稅商店規劃出境長廊D區廁所主題為台灣百岳，其中位在D3登機門旁女廁，以玉山為主視覺，中間牆面是藝術家手繪玉山圓柏，運用馬賽克磚拼貼，除設梳妝台及全身鏡，柔和明亮燈光及水晶燈，舒適空間氛圍更被民眾稱為「網美廁所」。（編輯：李明宗）1120126