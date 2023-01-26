大樂透威力彩頭獎連3槓 春節百萬大紅包剩162組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）大年初五大樂透頭獎未開出，已連3摃，台彩表示，下期（1月27日）預估銷售新台幣3億元，頭獎上看2.3億元；另大樂透春節大紅包加碼總計要送出360組100萬元，目前剩162組待送出。

此外，台彩表示，威力彩頭獎今晚也未開出，連3摃，下期（1月30日）預估銷售1.8億元，頭獎上看3.7億元。

大樂透春節大紅包加碼活動邁入第7天，本期春節大紅包：43、49、45、40、01、20、25、06、22，台彩表示，本期共送出20組100萬元獎金，其中18組為1注獨得100萬元，另有2組為2注均分，每注各得50萬元。

台彩表示，開出本期春節大紅包獎項的投注站中，有3家是2度開出春節大紅包獎項，其中位於台中市沙鹿區的「轉轉運彩券行」，曾在110年開出3.6億元的大樂透頭獎，今年除夕開出1注春節大紅包，今天再度開出大紅包獎項。

至於嘉義縣朴子市的「省三商行」同樣也是在今年除夕和今晚各開出1注春節大紅包獎項；桃園市桃園區的「大仁商行」則是在今年初三和今晚各有1次開出紀錄。

另外，台中市東區的「天降財彩券行」曾在106年開出威力彩頭獎5.9億元，103年到108年間也曾開過4注春節大紅包，今天是第5度開出大紅包獎項；位於桃園市龜山區的「來就富商行」自105年起多次開出春節大紅包，包含今晚在內，累計已開出8次春節大紅包獎項。

根據台彩最新統計結果，截至今天，大樂透春節大紅包獎項累計已送出198組，共234人中獎，其中有163名幸運兒獨得100萬元獎金。春節大紅包獎項目前尚剩餘162組，次期（1月27日）將繼續加開大紅包獎項。（編輯：潘羿菁）1120126