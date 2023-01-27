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國道新竹台中宜蘭路段壅塞 二二八連假台鐵還可訂

2023/1/27 13:12
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（中央社記者陳怡璇台北27日電）高速公路局表示，國1南向湖口服務區-新竹、北向大雅-台中系統、國5北向宜蘭-坪林等路段壅塞；台鐵則表示，二二八連假花東部分時段剩零星座位，其他路線時間位子都還有。

高速公路局表示，今天上午西部國道於11時起車流湧現，壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、北向大雅-台中系統；國4西向潭子系統-豐勢；另國5北向則自9時起出現車潮，車多壅塞路段為宜蘭-坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局說，上午國1北向314.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時43分排除，造成後方車流回堵5公里；國1南向87.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道及外路肩，於10時15分排除，造成後方車流回堵4公里；國1南向82公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於10時37分排除，後方車流回堵3公里，均影響整體車流甚鉅。

另外，台鐵表示，今年二二八連續假期訂票狀況順利截至今日上午9時，總計完成8萬0542筆、13萬1801張訂票。

車票預訂概況方面，東部幹線台北往花蓮、台東方向2月24日晚間7時以後，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位；2月25日12時以前，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位，中短途亦有座位。

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台東、花蓮往台北方向，2月28日12時至下午3時，長途自強號僅餘零星座位。其他時段均有座位。西部幹線部分，台北高雄來回、高雄台東來回，長途各時段的自強號尚有空位，其他日期跟車次的位子也還有。

另外，台鐵表示，2月24、25日及27、28日東線6班實名制列車，將於1月28日星期六凌晨零時起，開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。（編輯：郭諭儒）1120127

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