收假國道行車順暢 國5北向高乘載管制提前結束

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

春節連假收假日，29日中午過後國道5號部分路段車流增加，但行車仍屬順暢。圖為國5木柵系統午後雙向車流。中央社記者郭日曉攝 112年1月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北29日電）今天是春節連假最後一天，也是收假日。高公局表示，全國道行車順暢，包括國5截至傍晚5時各入口匝道均無回堵，使國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制已提前於傍晚5時結束。

交通部高速公路局透過新聞稿表示，今天是大年初八，也是收假日，全國道均行車順暢，截至傍晚5時，國道交通量為59.7百萬車公里，仍在預期流量範圍內，預估全日交通量為95百萬車公里。

高公局指出，今天下午2時至4時陸續發生3起追撞事故，並占用外線車道，分別是國1南向24.8公里處發生2輛小客車追撞、國1高架北向27.3公里處發生2輛小客車追撞，以及國3北向37.5公里處發生2輛小客車追撞，均已排除，略為影響整體車流。

此外，交通部公路總局發布新聞稿指出，截至下午3時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為3901輛，北上花蓮往宜蘭方向為5246輛，蘇花路廊全線順暢。

至於，協調客運業者視人潮機動增班部分，公路總局指出，昨天（28日）西部國道客運共計行駛5488班次，疏運8萬9530人，疏運人數較111年同期增加22.3%；東部國道客運路線共計行駛1390班次，疏運2萬219人，疏運人數較111年同期增加15.3%。（編輯：屈享平）1120129