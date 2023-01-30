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各地寒冷探10度以下苗栗公館清晨4.7度 須防日夜溫差

2023/1/30 08:35（1/30 08:56 更新）
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根據中央氣象局網站，30日清晨平地最低溫為苗栗縣公館鄉4.7度；台北市則以南港區7.3度最低。圖為南港區民眾在公園運動。（中央社檔案照片）
根據中央氣象局網站，30日清晨平地最低溫為苗栗縣公館鄉4.7度；台北市則以南港區7.3度最低。圖為南港區民眾在公園運動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北30日電）根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣公館鄉攝氏4.7度；氣象局並持續對全台發布低溫特報。氣象專家吳德榮說，即日起冷空氣逐日減弱，但強輻射冷卻加持，日夜溫差非常大。

根據中央氣象局網站，清晨平地最低溫為苗栗縣公館鄉4.7度；台北市則以南港區7.3度最低。

氣象局並發布低溫特報，清晨輻射冷卻影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖早晚天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫；今晨至白天新北、桃園、新竹、苗栗、南投有連續10度或6度以下氣溫發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天起至2月1日乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，清晨非常冷，明天本島平地最低氣溫仍在6度，後天緩升約至8度。此外，日夜溫差非常大，有心血管疾病及年長者仍應注意保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，2月2日東北風影響，大台北、東半部雲量增多，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣白天稍轉涼，中南部影響不大。

吳德榮提到，2月3日東北風減弱，天氣好轉、白天氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨；2月4日、5日另一波鋒面通過，北台灣稍轉涼，迎風面轉有雨，但降雨的影響範圍仍要持續觀察。（編輯：張芷瑄）1120130

氣象局發布低溫特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局發布低溫特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
#吳德榮
#中央氣象局
#苗栗縣
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