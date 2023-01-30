北部白天略回溫18至21度 西半部日夜溫差大

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氣象局指出，清晨受輻射冷卻影響，西半部及宜蘭最低溫約攝氏8到11度，白天北部及宜花溫度比前一天更高，高溫落在18到21度之間。圖為北市南區民眾外出注意保暖。（中央社檔案照片）

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（中央社台北30日電）中央氣象局表示，今天各地天氣大多晴到多雲，可以看到陽光，僅花東地區及恆春半島有零星飄雨，西半部日夜溫差大。

氣象局指出，清晨受輻射冷卻影響，西半部及宜蘭最低溫約攝氏8到11度，花東則落在11到14度之間，空曠地區則再低1到2度，尤其在苗栗局部地區甚至有接近5度左右的低溫，感受相當寒冷，多注意保暖。

白天北部及宜花溫度比前一天更高，高溫落在18到21度之間，中南部及台東預估可以來到21到25度，感受較為溫暖，西半部日夜溫差大，請適時調整穿著；降雨方面，各地大多晴到多雲，可以看到陽光，僅花東地區及恆春半島有零星飄雨。

桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有較強陣風，海邊活動注意安全；清晨及夜晚中南部地區易有低雲或霧影響能見度，注意行車安全。（編輯：管中維）1120130