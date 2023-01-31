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新竹峨眉3.7度 吳德榮：輻射冷卻強日夜溫差大

2023/1/31 08:51（1/31 09:05 更新）
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中央氣象局發布低溫特報，31日清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。圖為走在台北市中正區街頭的民眾穿著外套禦寒。（中央社檔案照片）
中央氣象局發布低溫特報，31日清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。圖為走在台北市中正區街頭的民眾穿著外套禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北31日電）根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為新竹峨眉攝氏3.7度。氣象專家吳德榮說，今明兩天冷空氣減弱，因強輻射冷卻，日夜溫差非常大，2月2日起至5日東北風、鋒面影響轉有雨。

根據中央氣象局網站，清晨平地最低溫為新竹縣峨眉鄉3.7度、新竹縣關西鎮4.0度；台北市則以文山區7.8度最低。

氣象局發布低溫特報，今晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、台南市及金門縣有6度以下氣溫發生；台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，明晨本島平地最低氣溫仍在6度左右，日夜溫差非常大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，2月2日東北風影響，北海岸、大台北東側及東半部雲量增多，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣稍轉涼，中南部影響不大。

吳德榮表示，2月3日東北風減弱，氣溫略回升，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；2月4、5日另一波鋒面接近，北台灣稍轉涼，中部以北轉有局部短暫雨；2月6日鋒面北移，天氣好轉，氣溫回升。（編輯：管中維）1120131

#天氣
#低溫
#吳德榮
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