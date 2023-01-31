陳建仁視察疫情指揮中心 出席防疫視訊會議

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）行政院長陳建仁今天下午視察中央流行疫情指揮中心，出席防疫視訊會議，預計聽取報告後接受聯訪，而室內口罩鬆綁規劃相關議題，將成為媒體關注焦點。

COVID-19單日本土疫情連2天翻倍增加，今天破3萬例，較上週二（24日）增1.18倍。室內口罩鬆綁預計本週公布，指揮中心指揮官王必勝下午3時30分將舉行記者會，說明防疫相關事宜。

繼日本預計將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級，室內免戴口罩，美國總統拜登也在當地時間30日通知國會，他將在5月11日結束因應COVID-19疫情的雙重國家緊急狀態。世界上大部分地區在首次宣布緊急狀態近3年後，已恢復接近正常的生活。

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COVID-19疫情將走向常態化，王必勝昨天說明5大防疫措施放寬方向，包含口罩、邊境管制、確診隔離、通報定義、改類等，皆已進入討論階段，室內口罩鬆綁將於本週公布。

據傳染病防治法規定，法定傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度高低分類，第一類包括天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等，第二類如登革熱等，第三類有日本腦炎等，流感併發重症在第四類；第五類是有建立防治對策或準備計畫必要新興傳染病或症候群。（編輯：管中維）1120131