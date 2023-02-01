無薪假增994人 製造業2廠商占約半數

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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）實施人數1萬5190人，較前一期微增994人，主要在製造業就占半數，其中有一家中大型工具機廠商就占約360人、金屬材料業者約100人。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2274家，實施人數1萬5190人，跟1月16日公布實施家數計2153家，實施人數1萬4196人相比，本次家數增加121家，人數增加994人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，本次增加人數中，製造業占約半數，其中有一家中大型工具機廠商就占約360人、一家金屬材料業者約100人，兩家皆稱是訂單減少，因此平均一週實施一天。

黃維琛表示，目前觀察製造業的情況算是個別廠商，相關資料已轉交經濟部進一步了解、協助。

黃維琛說，至於其他產業，如住宿及餐飲業、批發及零售業、運輸及倉儲業和支援服務業等，主要還是以小、微型廠商續簽為主。

隨著邊境開放，民眾出遊興致高昂，但本期支援服務業（旅行社）仍有1269家、6714人實施減班休息。黃維琛解釋，主要是國外團客仍未回溫。

黃維琛說明，統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，在民國108年平均每月桃園國際機場出入約400萬人次，就今年1月統計則約130多萬人次，僅疫情前的約1/3；主要是民眾出國多，但團客來台有限，目前以零星散客、個別商務為主。

黃維琛提到，若未來疫情更趨緩、國境再放寬邊境檢疫規定，相關接團客為主的旅行社也會往好的方向走。

運輸及倉儲業方面，黃維琛指出，目前國籍航空都已經停止實施，但仍有少部分外籍航空公司、機場地勤實施減班休息，也是與入境人次相關，勞動部會持續觀察。（編輯：張雅淨）1120201