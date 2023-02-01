學測考生增加 大學問：恐使科大招生雪上加霜

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（中央社記者陳至中台北1日電）大學問網站今天發出新聞稿指出，今年學測考生比去年增加，可望舒緩普通大學的招生窘境，但有許多高職生跨考，對科技大學的招生來說，則是雪上加霜。

大學問網站執行長魏佳卉表示，台灣高中、高職學生比率早已翻轉，111學年度高中3年級學生為10.1萬人，高職則是8.4萬人，高中生占55%，高職生占45%。

魏佳卉分析，科技大學約9成的學生來源，來自高職生報考統一入學測驗（統測）後的相關管道。高中生不能考統測，只能參加四技申請入學（主要以學測成績分發）；但高職生能同時報考統測和學科能力測驗（學測）。

魏佳卉指出，111年學測考生中，有7349人為高職生。近年普通大學為因應少子女化、擴大學生來源，採計科目越來越少，許多校系只採計國、英、數等1到3科，導致每年超過6%學測考生來自高職。

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111年統測報考人數是歷史新低的7.9萬人，魏佳卉推測，按照今年學測報考人數增加幅度，統測考生人數勢必下降，聯合登記分發缺額將從去年1.1萬名持續擴大，預估會再增加1000到2000名，相當於一所中型科技大學的大一新生人數。

魏佳卉說，台灣經濟發展各產業中階技術人才，以及醫療體系超過9成的醫護人才，都是來自技職體系，技職體系招生問題，恐加速人才荒，影響產業發展。（編輯：張雅淨）1120201