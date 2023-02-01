更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 無光害下肉眼就能看見
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 無光害下肉眼就能看見

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台東炸寒單停辦2年恢復舉行 4日晚間登場

2023/2/1 17:11（2/1 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東地區因疫情停辦2年元宵遶境活動，今年將恢復舉行，1日下午宣傳記者會上並由台東玄武堂進行首場炸寒單（邯鄲）儀式，宣告元宵活動即將開跑。中央社記者張祈攝 112年2月1日
台東地區因疫情停辦2年元宵遶境活動，今年將恢復舉行，1日下午宣傳記者會上並由台東玄武堂進行首場炸寒單（邯鄲）儀式，宣告元宵活動即將開跑。中央社記者張祈攝 112年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈台東縣1日電）台東因COVID-19疫情停辦2年元宵遶境活動，今年將恢復舉行，4日晚間將在海濱公園由炸寒單（邯鄲）煙火之夜揭開序幕，5日起連2天在台東市區進行遶境祈福。

台東元宵節慶觀光活動由台東市公所主辦，共有Q萌兔寶生肖燈區、元宵祈福遶境及炮炸寒單煙火之夜等活動，今天下午由台東玄武堂進行首場炸寒單（邯鄲）儀式，宣告元宵節活動即將開始。

5名肉身寒單（邯鄲）接力上轎，接受炮手擲炮洗禮，震撼場面吸引民眾拍攝，即日起將有超過30場次肉身炸寒單（邯鄲）活動。

台東市長陳銘風說，元宵遶境活動連續2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，希望像炸寒單（邯鄲）一樣，將疫情驅趕，讓民眾恢復過往生活。

陳銘風表示，4日晚間7時在海濱公園舉行大型元宵晚會，將有傳統藝術表演班「東方藝術團」及御鼓坊接力演出，還有金曲雙歌后演唱，重頭戲是玄武堂炸寒單（邯鄲）及高空煙火秀。

台東市公所指出，5、6日起為市區遶境祈福，今年共50隊報名，路線可至公所官網查詢；另外公所前設有6隻不同造型的兔子燈區，每天下午5時30分至晚間9時30分點燈，展出至5日。（編輯：陳仁華）1120201

台東元宵節慶觀光活動由台東市公所主辦，活動多元，1日下午由台東玄武堂進行首場炸寒單（邯鄲）儀式，5名肉身寒單（邯鄲）接力上轎，接受炮手擲炮洗禮，場面震撼。中央社記者張祈攝 112年2月1日
台東元宵節慶觀光活動由台東市公所主辦，活動多元，1日下午由台東玄武堂進行首場炸寒單（邯鄲）儀式，5名肉身寒單（邯鄲）接力上轎，接受炮手擲炮洗禮，場面震撼。中央社記者張祈攝 112年2月1日
#陳銘風
#台東縣
#海濱公園
陳銘風
行政院東服中心執行長 洪宗楷回任九合一選舉倒數衝刺 饒慶鈴台東市區掃街細數政績催票
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族