台東炸寒單停辦2年恢復舉行 4日晚間登場

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台東地區因疫情停辦2年元宵遶境活動，今年將恢復舉行，1日下午宣傳記者會上並由台東玄武堂進行首場炸寒單（邯鄲）儀式，宣告元宵活動即將開跑。中央社記者張祈攝 112年2月1日

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（中央社記者張祈台東縣1日電）台東因COVID-19疫情停辦2年元宵遶境活動，今年將恢復舉行，4日晚間將在海濱公園由炸寒單（邯鄲）煙火之夜揭開序幕，5日起連2天在台東市區進行遶境祈福。

台東元宵節慶觀光活動由台東市公所主辦，共有Q萌兔寶生肖燈區、元宵祈福遶境及炮炸寒單煙火之夜等活動，今天下午由台東玄武堂進行首場炸寒單（邯鄲）儀式，宣告元宵節活動即將開始。

5名肉身寒單（邯鄲）接力上轎，接受炮手擲炮洗禮，震撼場面吸引民眾拍攝，即日起將有超過30場次肉身炸寒單（邯鄲）活動。

台東市長陳銘風說，元宵遶境活動連續2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，希望像炸寒單（邯鄲）一樣，將疫情驅趕，讓民眾恢復過往生活。

陳銘風表示，4日晚間7時在海濱公園舉行大型元宵晚會，將有傳統藝術表演班「東方藝術團」及御鼓坊接力演出，還有金曲雙歌后演唱，重頭戲是玄武堂炸寒單（邯鄲）及高空煙火秀。

台東市公所指出，5、6日起為市區遶境祈福，今年共50隊報名，路線可至公所官網查詢；另外公所前設有6隻不同造型的兔子燈區，每天下午5時30分至晚間9時30分點燈，展出至5日。（編輯：陳仁華）1120201