男手腕麻木吃飯掉筷子 竟是糖尿病引發神經病變

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）陳姓男子吃飯時常拿不穩筷子，右手腕麻木，就醫發現是糖尿病引發手腕周邊神經發生病變；醫師指出，糖尿病造成的周邊神經病變十分多樣性，急性神經病變可能造成終身殘疾。

衛福部彰化醫院今天發布新聞指出，陳男5年多前進行健檢時，曾驗出血糖偏高，不過陳男當時沒放在心上，最近吃飯時拿筷子卻拿不穩，常掉落地上，感覺手腕麻木，以為是血液循環不好，後來隨著麻木時間越來越長，發現不對勁前往就醫。

彰化醫院神經內科醫師林嶸洲表示，經檢查後發現，陳男右手腕及手指輕微無力，右手皮膚喪失痛覺，右手肌腱彈跳反射消失，為典型周邊神經病變的現象。

林嶸洲說，幫陳男抽血檢查，發現空腹血糖值以及糖化血色素偏高，確認是糖尿病，再幫陳男檢查神經傳導，發現多條周邊神經受損，經2個月藥物及復健治療，症狀持續改善。

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林嶸洲表示，糖尿病可能造成多種身體器官受損，常見併發症包括腦血管疾病、心血管疾病及周邊神經疾病等，其中糖尿病造成的周邊神經病變十分多樣性，有些病患是從手腳末梢開始產生麻木感或刺痛感，但也有人是急性或快速發病，造成嚴重手腳無力及感覺喪失症狀，急性神經病變甚至可能造成終身殘疾。

林嶸洲呼籲，一旦出現麻木等神經症狀需趕快就醫治療，越早治療效果越好，有的糖尿病患者對於冷熱痛覺感覺遲鈍，不自覺出現傷口或潰瘍，很多患者常不知道腳部或手部何時出現傷口，提醒糖尿病患者控制好血糖，隨時檢視身上有無傷口。（編輯：謝雅竹）1120202