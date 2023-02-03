1月下旬寒流致農損續攀升 累計破8000萬

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）農委會更新受1月下旬寒流影響造成的農損統計，截至3日上午11時，彙整各地方政府查報農業產物估計損失累計新台幣8042萬元，各縣市以台中市占6成5最多，作物以高接梨穗最傷。

行政院農業委員會統計，各縣市受損情形以台中市損失5214萬元，占全台農損累計8042萬元的65%為最多。其次是嘉義縣損失1266萬元，占16%。再者是苗栗縣損失546萬元、占7%。

還有台東縣損失422萬元、占5%，以及雲林縣損失237萬元、占3%等較為嚴重。

就產業別來說，農產損失累計7882萬元，農作物被害面積2116公頃，損害程度24%，換算無收穫面積499公頃，受損作物主要為高接梨穗，被害面積855公頃，損害程度31%，換算無收穫面積263公頃，損失5728.8萬元。

其次為硬質玉米損失1224.9萬元，秧苗損失511.4萬元，枇杷損失161.6萬元，以及一期水稻（初期）損失67.6萬元等。

另外，漁產損失累計160萬元，受損漁產主要為文蛤池混養的虱目魚。相關損失，農委會持續彙整各地方政府查報資料更新中。（編輯：陳政偉）1120203