更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

1月下旬寒流致農損續攀升 累計破8000萬

2023/2/3 12:47（2/3 12:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）農委會更新受1月下旬寒流影響造成的農損統計，截至3日上午11時，彙整各地方政府查報農業產物估計損失累計新台幣8042萬元，各縣市以台中市占6成5最多，作物以高接梨穗最傷。

行政院農業委員會統計，各縣市受損情形以台中市損失5214萬元，占全台農損累計8042萬元的65%為最多。其次是嘉義縣損失1266萬元，占16%。再者是苗栗縣損失546萬元、占7%。

還有台東縣損失422萬元、占5%，以及雲林縣損失237萬元、占3%等較為嚴重。

就產業別來說，農產損失累計7882萬元，農作物被害面積2116公頃，損害程度24%，換算無收穫面積499公頃，受損作物主要為高接梨穗，被害面積855公頃，損害程度31%，換算無收穫面積263公頃，損失5728.8萬元。

其次為硬質玉米損失1224.9萬元，秧苗損失511.4萬元，枇杷損失161.6萬元，以及一期水稻（初期）損失67.6萬元等。

另外，漁產損失累計160萬元，受損漁產主要為文蛤池混養的虱目魚。相關損失，農委會持續彙整各地方政府查報資料更新中。（編輯：陳政偉）1120203

#農委會
#農損
#高接梨穗
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族