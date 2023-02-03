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台南城西垃圾焚化廠更新爐新建簽約 115年營運

2023/2/3 16:45（2/3 17:31 更新）
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台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案，台南市政府環保局長許仁澤（左）、城西能源股份有限公司董事長周黎明（右）3日在永華市政中心簽約。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月3日
台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案，台南市政府環保局長許仁澤（左）、城西能源股份有限公司董事長周黎明（右）3日在永華市政中心簽約。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月3日
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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案今天簽約，預定投入新台幣72億元，新一代焚化廠預定民國115年營運，不僅每天處理垃圾提高至900公噸，且可成為再生能源發電廠。

台南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案，台南市政府環保局長許仁澤、城西能源股份有限公司董事長周黎明今天在永華市政中心簽約。

台南市副市長趙卿惠指出，城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案是高金額投資，完工啟用後量能擴大，也降低市民對垃圾處理的疑慮，同時避免未來還要將垃圾運到其他縣市處理的窘況。

趙卿惠表示，城西新一代焚化廠預定115年營運，垃圾處理過程與量將更經濟及科技化，還會帶來用電回饋，加上周邊「水多多樂園」規劃轉型為全齡化共融公園、環境教育及地方創生場域，讓市民新增遊憩去處。

台南市政府發布新聞稿指出，城西新一代焚化廠將投入72億元，簽約後3年內完成興建，115年營運，屆時城西焚化爐每天將可處理900公噸垃圾。

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另外，城西焚化廠更新爐將引進最新日本焚化爐技術，增設前處理分選系統，導入自動控制燃燒系統、採用高效能汽輪機等，提升整體發電效率，讓更新爐不僅處理垃圾，也讓焚化廠成為高效率發電廠。

目前營運中城西焚化爐，每天處理600公噸垃圾，防污設備相對老舊，更新爐處理量不只提高，更導入先進污染防制技術，自主降低各項污染，焚燒產生的氮氧化物、硫氧化物、氯化氫等，排放遠低於環保法規。（編輯：孫承武）1120203

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