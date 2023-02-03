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英代外語歇業 補教品保協會協調5業者承接學員

2023/2/3 18:34
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（中央社記者陳至中台北3日電）英代外語短期補習班無預警歇業，中華民國補教業品保協會啟動履約保證機制，協調5家外語補習班無償提供課程服務，協助英代學員盡速復課。

補教品保協會今天發布新聞稿指出，英代外語短期補習班在農曆春節前無預警歇業，影響板橋、桃園、中壢、新竹眾多學員授課權益。協會於1月13日接獲新北市和桃園市教育局公函，證實英代的連鎖班系已無經營之實，於1月17日召開緊急事件處理委員會，啟動履約保證機制。

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補教品保協會在網站開放學員申訴申請，目前有527人填寫，後續協調性質相當的業者，幫助在6個月內換取課程等值服務。目前願意無償提供課程服務的5個業者，包括巨匠美語班系、地球村英日韓語班系、洋碩美語班系、菁英國際英日語班系、戴爾美語班系。

補教品保協會理事長邱昌其表示，希望盡快協助受影響的學員復課，維護補教界形象。協會網站有提供各業者的課程簡介，學員可擇一登記辦理。（編輯：管中維）1120203

#補教品保協會
#邱昌其
#英代
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