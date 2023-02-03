2023台灣燈會踩街 日、韓隊伍睽違3年再現

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）台灣燈會將於5日開幕，當天下午有19組表演團隊的熱鬧踩街活動，其中包括因疫情影響，3年未參與的日本、韓國隊伍。

觀光局今天發布新聞稿，2023台灣燈會踩街活動將於5日下午1時30分登場，邀請國內外總計19組表演隊伍，於台北市市府路以踩街方式演出，讓民眾一睹為快。

觀光局說，今年參加開幕踩街活動的19隊各具特色，包括因疫情響，3年未參與的國外團隊，日本隊伍來自北海道、名古屋、三重縣、高知縣，將在台灣燈會舞台上重現日本夜來祭慶典的狂熱氛圍。

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韓國隊伍是曾在平昌冬季帕運會閉幕式演出的韓國傳統舞蹈團，以優雅但節慶感十足的朝鮮傳統樂舞，帶來當地文化之美。

台灣表演隊伍有花蓮高工原舞隊、瑪大藝術恆舞集、台北市立大學醒獅隊，將以原住民傳統的舞蹈及熱鬧鼓陣，讓踩街活動更震撼；建國高級中學樂旗隊、景美女子高級中學樂儀旗隊、雙園國中藝術才能舞蹈班以及兆群表演藝術團等團隊帶來充滿活力及歡樂的精彩表演。（編輯：方沛清）1120203