寒流襲高接梨傷很大 農委會擬推廣微生物製劑

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農委會台中區農改場日前發布初步研究成果，即應用木黴菌TCT768及TCT-P001微生物製劑處理，可讓高接梨穗在連續攝氏10度以下低溫達22小時以上環境，仍能獲取足夠養分維持生長。（台中區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年2月4日

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）1月寒流造成高接梨農損嚴重，行政院農業委員會說，今天會公告台中市適用農業天然災害現金救助，每公頃新台幣6.2萬元，並將驗證可防寒害微生物製劑效果，希望今年底推廣使用。

據農委會截至3日傍晚彙整各地方政府查報農損資料，高接梨穗被害面積886公頃，損害程度30％，換算無收穫面積269公頃，損失金額累計5860.6萬元。

農委會農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，1月連兩波寒流，影響較大。

此外，農委會台中區農業改良場日前發布相關研究成果，應用木黴菌TCT768及TCT-P001微生物製劑處理，可讓高接梨穗在攝氏10度以下低溫、連續達22小時以上時，仍能獲取足夠養分維持生長，減低花穗受損15％到23％，果實還可增重14％，風味、甜度更好。

農委會副主任委員陳駿季說，相關初步研究成果還須經適當驗證，希望今年底推廣使用。

台中農改場助理研究員藍玄錦說，接下來還要驗證高接梨穗使用微生物製劑後，何以生物活性可在低溫下維持運作，釐清關鍵因素，才能技轉使用。如果有效果，說不定也能運用到其他作物。（編輯：李明宗）1120204