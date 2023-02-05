日本高知縣好客聞名 獨有宴客文化祭典3月登場

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（中央社記者余曉涵台北5日電）日本高知縣以好客聞名，自古發展獨有的宴客文化（OKYAKU），為了讓旅客能體驗，每年3月舉辦的「土佐宴客祭」讓商店街化身流水席，周邊設置許多攤販供購買外帶至桌席間享用。

邊境解封後，出國旅遊逐漸恢復常態。日本高知縣發布新聞稿表示，縣內高達84%的森林占有率號稱日本第一，又以「日本最後的清流四萬十川」及「奇蹟的清流仁淀川」為首。高知縣清流無數，縣內有18處酒藏便運用優良水質釀製了別具特色的土佐酒。

高知縣指出，土佐酒特徵為「淡麗辛口」，是為了搭配炙燒鰹魚等風味濃郁的在地海鮮料理發展而來，且有「酒豪王國」之稱的高知縣民性好客，自古發展獨有的宴客文化至今演變為縣民的生活日常，每逢婚宴喜慶，高知人會準備大量美酒與特有的皿缽料理，酒桌間可見「可杯」、「筷子拳」等，讓喝酒更盡興的座敷遊戲。

為了讓旅客可體驗獨有的宴客文化，高知縣表示，每年3月會舉辦土佐宴客祭，期間高知市中心部商店街拱廊內彷彿流水席般，周邊設置許多攤販，讓民眾可以購買外帶至桌席間享用。

走訪高知縣酒廠老街也成為近期很夯的旅遊模式，高知縣指出，司牡丹酒造位在仁淀川流域的「佐川町」，是創業於1603年擁有悠長歷史的古老酒藏。佐川町也是NHK春季晨間劇「爛漫」的主角原型、「日本植物學之父」牧野富太郎的出生地，旅客也可來趟日劇巡禮。

高知縣表示，香南市的「赤岡町」也有創業於1884年的高木酒造，赤岡町在江戶時期為在地重要航道，幕末至明治時期發展為繁榮的港町小鎮，可從完整保留的商家、倉庫及舊街道一窺昔日榮景，彷彿搭乘時光機回到江戶時代。

高知縣指出，西岡酒造店位於「中土佐町久禮」，自江戶時代創業至今有240年歷史，酒藏附近的「久禮大正町市場」是極受在地居民喜愛的百年魚市場，開始於土佐漁師的妻子為了販售自家捕獲的漁獲，至今發展成販售飲食、用品的魚市場。

高知縣表示，久禮大正町市場內舉凡當天現撈的新鮮漁獲、各式手作醬菜、蔬果，還有據說是高知縣內最好吃的炙燒鰹魚的「田中鮮魚店」，還可體驗名物DIY海鮮丼飯「久禮丼」，可說是當地平民廚房，市場及港町保有漁師町的百年歷史風華，近年更被選定為日本重要文化景觀。（編輯：張雅淨）1120205

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