蛋價調漲？農委會：屬產銷意見交換目前未波動

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（中央社記者張雄風台北6日電）農委會今天表示，針對農曆春節後的雞蛋銷售狀況，產銷雙方日前已開會交換意見，將在協商後正式報價；有媒體報導蛋價調漲一事，純屬產銷利害關係人意見交換，目前蛋價並未有波動。

針對媒體報導「看不見的黑手？傳蛋價明漲3元/台斤又臨時取消，業界怒：農委會干預 蛋荒一觸即發」，行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，雞蛋價格波動是由產銷雙方依市場機制決定，網路媒體報導蛋價調漲一事，純屬產業群組內訊息，為產銷利害關係人意見交換。

農委會表示，針對農曆春節後雞蛋銷售狀況和產銷資訊，財團法人中央畜產會於3日已邀集產銷雙方召開「雞蛋產銷預供調配會議」共同研析和意見交換，至於後續蛋價是否進一步變動，仍應依循「中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會」機制協商後，正式報價。

農委會指出，目前雞蛋價格並未有波動，因氣候低溫及日夜溫差大，影響雞蛋產蛋與育成率，目前日產量11.6萬箱（每箱200顆），相較農曆春節前12.2萬箱減少，但較去年同期10.6萬箱供應為多。

據農委會資料，目前雞蛋批發價每台斤新台幣50元、產地價40.5元。

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春節後消費減少，部分蛋雞場循往年生產週期調整雞群產能，進行換羽休產或更新雞群，農委會將持續嚴密監控雞蛋產銷供需狀況。

農委會強調，為維持供應國人雞蛋消費需求，畜產會持續協調加工業者、各地蛋商公會、洗選業者等調度補足各銷售通路，並非僅針對特定超市系統；農委會將持續瞭解蛋農生產成本與狀況，務必讓農民保有收益以確保生產意願，並透過產銷調節以兼顧消費者權益。（編輯：陳政偉）1120206