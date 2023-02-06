加國台灣企業家傳授職場修練秘笈 年輕人功力加持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者程愛芬溫哥華5日專電）為協助在加拿大的台灣年輕人能順利在職場嶄露頭角，加拿大台灣商會和青年商會舉辦生涯規劃講座，來自不同領域的10位台裔企業家分享職場心得，不少年輕人獲得前輩的「修練秘笈」備感開心。

4日在卑詩省昆特蘭理工大學（Kwantlen Polytechnic University）舉行的講座，吸引逾百名在求職的社會新鮮人參與，包括金融、法律、汽車、水產、美容、餐飲等各行業的老闆們指點迷津。

加拿大台灣商會聯合總會會長張維霖表示，這是一個好的平台，可以讓不同行業的專家和年輕人交流。他對中央社說：「這些老闆具備了『十八般武藝』，在加拿大打出一片天，疫情下業務仍蒸蒸日上，他們不吝分享，希望台灣囡仔繼續接力發光。」

加拿大台灣青年商會會長黃信雄不僅是專業會計師，也是加拿大最大演唱會公司的合夥人，他鼓勵年輕人主動走出來、建立人脈，會發現機會無窮。他舉例說：「我們演唱會公司的行銷經理就是在大學時期參與商會活動而認識我的，她創意多、肯賣力，當然我立刻延攬她進入公司上班。」

就讀卑詩大學（University of British Columbia）食品營養系的林曉玟對中央社說：「能夠一次吸收到眾多專家意見，受益匪淺。發現許多行家都具有多重專業，進一步激勵我要成為『斜槓青年』，擁有多重技能才不會被淘汰。」

卑詩大學一年級的楊雲皓已經開始探索未來生涯方向，他對講師們提到的SWOT職場哲學很有共鳴，就是要熟悉自己的優勢（Strengths）、弱點（Weaknesses）、機會（Opportunities）、威脅（Threats），做好萬全準備。

台灣商會理事曾耀華是講座主持人，他鼓勵年輕人要有積極的工作觀。「如果有人把不願做的工作丟給你，你要很感恩，因為承擔越多就會學到越多。現在多一份辛苦，不僅老闆會很讚賞你，有一天你想創業時，過去曾學到的知識技能無形中會派上用場。」

駐溫哥華經濟文化辦事處僑務組長陳碧蓮告訴中央社：「台灣商會和青商會舉辦的職場講座，內容很紮實，能協助這些在海外出生長大或留學的台灣年輕人找到人生方向，也能幫助他們更認識台灣的經濟活力。」（編輯：韋樞）1120206

加拿大台灣商會聯合總會會長張維霖（左）和加拿大台灣青年商會會長黃信雄（右）說，未來將陸續舉辦不同的講座，協助年輕一代在職場上嶄露才能。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年2月6日