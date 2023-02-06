275萬劑將屆效 即起2族群第1劑不打BNT

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）275萬劑BNT成人疫苗、兒童及幼兒輝瑞疫苗將在3、4月屆效，指揮中心今天公布，滿6個月至未滿5歲幼兒、滿12歲至未滿18歲青少年，即起不再供應第1劑接種，以其他廠牌替代。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會表示，現有BNT成人疫苗、兒童及幼兒輝瑞疫苗即將於3至4月間屆未解凍效期，由於未滿18歲族群基礎劑需以同廠牌或同製程疫苗完成接種，將調整BNT輝瑞疫苗供應原則。

針對滿6個月至未滿5歲幼兒，因為139萬劑輝瑞幼兒劑型疫苗即將屆效，考量這個族群的基礎劑需以同廠牌疫苗接種，莊人祥說，自即日起未曾接種基礎劑第1劑者，以接種莫德納單價疫苗提供接種，接種單位將不再提供預約輝瑞疫苗。

至於滿5歲至未滿12歲兒童，約有117萬劑輝瑞兒童劑型疫苗即將屆效，莊人祥表示，兒童基礎劑同樣需以相同廠牌疫苗接種，尚未接種基礎劑第1劑者，自4月2日以後，改接種莫德納單價疫苗，接種單位於4月2日以後將不再提供輝瑞疫苗預約。

莊人祥說，成人劑型的BNT疫苗約有19萬劑將屆效，BNT疫苗可供滿12歲至未滿18歲青少年及18歲以上成人，前者兩劑基礎劑以同製程疫苗接種，自即日起未曾接種基礎劑第1劑者，改提供接種Novavax疫苗，接種單位將不再提供預約BNT疫苗作業。

18歲以上成人，如預定以同廠牌完成接種，第1劑BNT疫苗必須於2月21日以前接種，如2月22日以後接種第1劑，後續第2劑改以Novavax疫苗銜接接種。

莊人祥提醒，未曾接種COVID-19疫苗者，儘速依上述原則接種第1劑；已接種基礎劑第1劑者，建議儘速依接種間隔完成基礎劑接種。

另外，莊人祥提到，近期重症對象多未曾接種疫苗或未完成基礎劑接種，尤其65歲以上長者，現階段全國65至74歲及75歲以上長者尚有約10.2%及17.7%的人口比率未曾接種COVID-19疫苗，家中若有65歲以上長者，鼓勵儘速完成基礎劑接種，以降低重症及死亡風險。

指揮中心提供數據，各縣市長者未接種第1劑比率，新竹縣、苗栗縣及澎湖縣，75歲以上長者未施打比率超過22%。

指揮中心指揮官王必勝說，將持續與各縣市溝通，安排拜訪縣市政府，將提供施打狀況較好的縣市作法作為參考，也規劃給予績效較好的縣市獎勵。（編輯：管中維）1120206