寒流農損逾1億元 台中為現金救助區

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（中央社記者張雄風台北6日電）農委會今天更新1月下旬寒流農損，累計達新台幣1億44萬元，以台中市5897萬元最多，農作物以高接梨穗6412萬元最嚴重；農委會公告台中市枇杷、高接梨穗辦理現金救助及低利貸款。

行政院農業委員會更新「1月下旬寒流農業災情報告」，截至下午5時止，農業產物估計損失計1億44萬元。

縣市受損情形，以台中市損失5897萬元、嘉義縣損失1279萬元、台東縣損失726萬元、屏東縣損失676萬元及苗栗縣損失546萬元較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額9394萬元，農作物被害面積2344公頃，損害程度23%，換算無收穫面積548公頃，受損作物主要為高接梨穗，被害面積977公頃，損害程度30%，換算無收穫面積294公頃，損失金額約6412萬元，其次為硬質玉米1224萬元、蓮霧662萬元、秧苗511萬元及枇杷161萬元。

漁產估計損失金額約651萬元，受損漁產主要為文蛤池混養的虱目魚，其次為海鱺。

農委會並於4日公告辦理現金救助地區及低利貸款項目。天然災害現金救助地區為台中市枇杷，符合救助標準者每公頃10萬元，台中市高接梨穗每公頃為6萬2000元；低利貸款項目部分，同樣為台中市枇杷及高接梨穗。（編輯：管中維）1120206