吳德榮：13日強冷空氣來襲直逼寒流 平地低溫探8度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象專家吳德榮表示，預估13日起受強冷空氣影響，平地最低氣溫可降至攝氏8度。左右圖為走在台北市中正區街頭的民眾穿著外套禦寒。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天針對西半部發布濃霧特報，桃園至雲林能見度不足200公尺。氣象專家吳德榮今天表示，預估13日起受強冷空氣影響，平地最低氣溫可降至攝氏8度左右，模式仍在調整，須持續觀察。

中央氣象局今天發布濃霧特報，今天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至雲林已觀測到能見度不足200公尺的現象，嘉義及金門能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天北部、東半部及中部山區仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；北偏涼，中南部白天微熱、晚偏涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天天氣漸好轉，北部短暫雨後多雲，東半部有局部短暫雨；9日空檔，西晴、東偶有局部短暫雨；氣溫逐日漸升，中南部日夜溫差大。

吳德榮提到，10日鋒面通過，北部及東半部轉有雨，氣溫略降；11日漸好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；12日天氣好轉，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，13日另一波鋒面通過，天氣轉變，之後約有2、3天受「強冷空氣」影響，目前模擬大多達「強烈大陸冷氣團」的強度、部分模式甚至接近「寒流」，平地最低氣溫可降至8度左右。不過，各國模式皆在調整中，應繼續觀察。（編輯：陳政偉）1120207