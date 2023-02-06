淨水場受損金山區300戶停水 估7日下午供水

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陽金公路4公里處山壁5日晚間崩落，林莊淨水場遭土石淹沒，淨水場相關設備嚴重受損，新北市金山區約有300戶停水，暫以水車協助送水，台灣自來水公司6日表示，預計7日下午完成緊急供水工程。（公路總局第一區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月6日

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（中央社記者王朝鈺新北6日電）受到大雨侵襲影響，陽金公路4公里處山壁昨天晚間9時許崩落，壓毀林莊淨水場3座快濾桶等設施，目前約有300戶停水暫以水車送水，水公司表示，預計7日下午完成緊急供水工程。

台灣自來水公司第1區管理處今天透過新聞稿表示，林莊淨水場遭土石淹沒，淨水場相關設備嚴重受損，第1區管理處隨即派員趕抵現場，所幸事發當時操作人員及時逃出，無人受困。

第1區管理處指出，現場土石仍持續崩落，林莊淨水場因遭受土石流沖刷覆蓋，全場已無法出水，改由中幅淨水場調節供水，目前尚有金山區六股里等高地用戶約300戶停水，暫以水車協助送水。

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第1區管理處指出，原先預計8日前辦理緊急措施，提前至明天下午完成緊急供水工程，將林莊淨水場外原水管改接至既設清水管，臨時加藥處理後供水至高地用戶，以緩解無水情況。

第1區管理處表示，為滿足新北市金山區受降壓低地區住戶用水所需，設立5處臨時加水站，分別為六股里頂六股3號活動中心前面、清泉里法鼓路118號廟前面廣場、五湖里自強路20號、五湖里南勢54號消防隊旁邊運動休閒廣場、美田里文化二路2號金山高中。（編輯：張銘坤）1120206