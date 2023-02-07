春節後開學前蛋價蠢動 陳吉仲：下午開會再討論

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上週平日超市等通路還未出現架上雞蛋售罄情況，但在週末開始出現平價蛋賣光情況，有媒體報導農委會阻止蛋農調漲蛋價，農委會主委陳吉仲7日表示，蛋價議定機制是雙邊講好的，下午蛋農、蛋商會到農委會討論。中央社記者楊淑閔攝 112年2月7日

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）雞蛋產量下滑，目前產地價每台斤新台幣40.5元，有媒體報導農委會阻止蛋農調漲蛋價。農委會主委陳吉仲今天表示，蛋價議定機制是雙邊講好的，下午蛋農、蛋商到農委會討論。

去年12月間，全國雞蛋日產量達到12.2萬箱（每箱200顆），今年1月下旬，日產量下滑至11.7萬、11.6萬箱，低於日需求量的11.8萬到12萬箱。農委會畜牧處推估，農曆春節期間有的蛋農汰換雞隻，預計2月下旬起產量會逐步回穩。

雖然上週平日超市等通路還沒出現架上雞蛋售罄情況，但在週末開始出現平價蛋賣光情況。有媒體進一步報導農委會在產銷群組上阻擋蛋農、蛋商主張調漲新台幣3元（每台斤）。目前雞蛋產地價仍是每台斤40.5元，批發價每台斤50元。

關於這次蛋價議定過程，陳吉仲今天接受聯訪時說明，訂定蛋價的機制都是雙方講好的，最近、上週五（3日）雙方已就產銷資訊談好，後續由養雞協會召開討論會決定，沒有所謂在產業群組裡有人講要漲3元，農委會卻阻擋的事；農委會要做的事就是讓生產資訊透明，才有辦法決定價格。

他並說，年節前，沒寒流、禽流感高峰之前，每天產出12.1萬箱，這次禽流感、寒流對產量造成一些影響，現在日產量11.6萬箱左右，比去年同期超過1萬箱，所以不可能有所謂不足、或少了450萬顆的事，因為450萬顆換算成箱，每箱200顆，就超過2萬2000箱。

他重申，曾有報導稱他只站在蛋農立場，沒站在消費者立場，而農委會的立場就是讓農民受禽流感、成本上漲等因素的衝擊降到最低，農民有合理的利潤就會持續生產，並讓物價上漲時，消費者買得到雞蛋，價格怎麼調整，尊重雙方，下午蛋農、蛋商會到農委會討論。

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對於有報導稱蛋農要北上抗議。陳吉仲說，他最近一直在下鄉，如果農民有任何意見，可以在第一線討論，不用讓農民那麼辛苦北上奔波；另外，因應極端氣候等因素影響，為了建立產業的韌性，農委會今年編列新台幣10億元以上，要補助農民更新雞舍，以提高產蛋率至7成以上。

他補充，去年4月蛋農、蛋商對市場價格有不同想法，後來雙方有共議，在市場機制的運作底下，於雞蛋產銷資訊盤點完之後，接著透過中華民國養雞協會召開會議議定合適價格。（編輯：陳政偉）1120207