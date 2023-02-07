淨水廠遭土石淹沒 台水徹夜施工金山高地區恢復供水

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（中央社記者曾智怡台北7日電）陽金公路4.5公里處5日晚間土石崩塌，台水林莊淨水場遭淹沒。台水今天表示，陽金公路昨晚搶通後，經台水徹夜趕辦，已在今天清晨5時完成緊急管線等供水工程，六股里等高地區上午已全面恢復供水。

5日晚間新北市金山區台2甲線陽金公路指標4.5公里處發生大規模土石坍崩，台灣自來水公司林莊淨水場遭土石淹沒，相關設備嚴重受損，出現每日約5500噸的供水缺口。

台水在災害發生後立即將受影響的供水轄區切換由中幅淨水場支援，並陸續調派6輛水車，並設置10處臨時供水站因應。針對受影響較大的新北市金山區六股里等高地區、約268戶部分，隨即展開相關緊急供水工程。

台水今天發布新聞稿指出，陽金公路昨晚搶通後，台水施工團隊徹夜全力趕辦下，相關緊急管線及臨時加藥設備等供水工程，已在今天清晨5時完成，六股里等高地區上午已全面恢復供水。

台水表示，後續林莊淨水場是否原地重建或另覓新址增設，會再審慎評估檢討，確保日後供水系統更趨穩定。

因應目前林莊淨水場毀損採緊急措施恢復供水，新北市金山地區水壓需配合進行相關調整，民眾如有用水疑問，請撥打台水公司24小時免費客服專線1910或第一區管理處萬里金山營運所02-24922415洽詢。（編輯：郭無患）1120207