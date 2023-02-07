水利署：高雄轉水情提醒綠燈 科學園區等強化節水

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（中央社記者曾智怡台北7日電）水利署今天召開112年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第3次工作會議，考量南部降雨持續偏少、河川流量減少，為穩定供水及順利銜接至豐水期雨季來臨，決議將高雄地區水情燈號轉為提醒綠燈。

同時，會中裁示農水署在不影響農業耕作情況下，加強灌溉管理、埤塘、地面水等方式節約供灌，並請科學園區、工業局、加工出口區及政府機關進一步強化節水措施，以善用珍貴水資源。

水利署透過新聞稿表示，面對全球氣候變遷帶來枯旱風險及威脅，自去年6月起已提前部署，採取節水調度及啟動相關防旱工作因應，並於11月24日成立旱災經濟部災害緊急應變小組，且已召開42次防旱工作小組、節約用水6.1億噸，超過1座曾文水庫，目前全台各地水庫蓄水率3成至9成以上。

水利署表示，考量去年南部降雨為近30年最低，南部河川流量持續減少，加上中央氣象局展望未來1季降雨仍未見樂觀，因此，需進一步採取更審慎的節水調度措施，以因應後續南部各標的用水需求。

水利署表示，目前台南為減壓供水黃燈，在減少影響民眾生活用水原則下，即日起減壓時段由原本晚間11時至隔日早上5時，擴大為夜間10時至隔日早上6時，以達節水5%為目標。

產業自主節水部分，則以提升至7%以上為目標，請科技部、工業局及加工出口區加以落實管控，並滾動檢討各項供水調度防旱措施。

水利署呼籲，未來降雨不確性仍高，春雨及梅雨為後續關注重點，氣候變遷挑戰不容小覷，請全國民眾養成節約用水好習慣。（編輯：趙蔚蘭）1120207