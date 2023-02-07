把握鋒面通過人工增雨 曾文水庫進帳不明顯

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經濟部水利署近日兩度在曾文水庫實施人工增雨作業，但集水區幾乎沒有降雨，7日上午蓄水率約23.51%。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月7日

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南水情不佳，容量最大的曾文水庫蓄水率僅約23%，經濟部水利署近日把握鋒面通過機會兩度實施人工增雨作業，但集水區幾乎沒有降雨，市府呼籲民眾力行節水。

依中央氣象局降雨統計，台灣中部以北、東半部地區近日出現雨勢，南部地區降雨雖不顯著，水利署仍把握曾文水庫集水區雲系增加機會，4日晚間與昨天上午兩度在曾文水庫進行人工增雨作業。

中央氣象局雨量統計顯示，台南大部分地區從4日到今天都沒有降雨，近2日累積雨量最多的地區是新化區0.5毫米，經濟部水利署南區水資源局觀測資料則顯示，曾文水庫集水區近日也幾乎沒有降雨。

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台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南水情燈號在去年底轉為代表減壓供水的黃燈，因此較早開始進行因應措施，加上水稻田休耕，以台南每天用水量約100萬噸估算，各主要水庫總蓄水量應可撐到到梅雨季節來臨，也希望民眾配合節水，讓水庫存水可用更久。

南區水資源局今天上午10時的觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量1億1916萬立方公尺，蓄水率23.51%，與曾文水庫連通的烏山頭水庫蓄水量4623萬立方公尺，蓄水率58.37%，南化水庫蓄水量5396萬立方公尺，蓄水率60.39%。（編輯：陳清芳）1120207