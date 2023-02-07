強冷空氣13日南下 西部15日低溫探9度

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天表示，明天至12日降雨、氣溫隨2波東北季風變化起伏；13日起強冷空氣南下，下半天開始降溫，預估15日西半部可能出現攝氏9度低溫，目前預報到17日之前都偏冷。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天東北季風影響，降雨範圍較今天稍微擴大，大台北山區、中部以北山區有局部短暫雨，新竹以南是多雲到晴；東半部有短暫雨，宜蘭降雨較顯著。

氣溫方面，陳伊秀指出，明天台南以北低溫約15至17度；北部高溫20至22度，中南部約26至29度，其中嘉南高屏局部地區可能會有30度以上高溫。

陳伊秀說，預計9日東北季風減弱，雨區縮減為東半部地區及大台北山區有局部短暫雨；高溫稍微回升，北部有機會達24度左右。

陳伊秀提到10、11日是另一波東北季風增強、影響的期間，12日東北季風減弱，預估降雨範圍、氣溫變化與明天至9日相似。

陳伊秀指出，目前預報13日強冷空氣南下、14日起影響，預估強度在強烈大陸冷氣團上下，不排除可能達寒流門檻；13日上半天北台灣高溫還有約22度，其他地區約26至28度，下半天就會逐漸降溫，14日白天北台灣高溫降至約14度。

陳伊秀說，預估這波冷空氣最冷的時間點是在15日，西半部空曠地區可能會有9度左右的低溫；16、17日則是緩慢回溫的過程，整體來說仍然偏冷，但後期預報仍有不確定性，需再觀察。

水氣方面，陳伊秀提到，13日偏濕、14日起慢慢轉乾，降雨以迎風面北部、東半部為主，13、14日中部山區有局部短暫雨，但目前觀察水氣不盛，高山地區想要飄雪可能要碰碰運氣。

陳伊秀提醒，明天清晨中南部地區及明晚至9日清晨的西半部地區有局部霧或低雲影響能見度。（編輯：吳協昌）1120207