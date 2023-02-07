職災專責醫院助勞工重返職場 每年服務約600名

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（中央社記者張雄風台北7日電）勞動部表示，為協助職災勞工重返職場，目前全台共28間職災職能復健專責醫院，平均一年可協助600名勞工進行深度服務；目前在基隆、屏東、台東及澎金馬等區，尚無醫院獲「專責醫院」認可。

職災發生後除了影響勞工工作外，甚至可能進一步影響日常生活。汐止國泰醫院職能治療師李銘崴今天表示，曾服務過一名包裝貼標的王小姐，因長期姿勢不良導致腕隧道症候群，進一步影響手部功能；除了指導王小姐正確工作姿勢外，同時協助她進行肌力強化與改善手部操作訓練。

李銘崴說，經復健後雖然王小姐工作能力已符合職務需求，但仍有不適感，因此透過專業人員進一步到職場觀察，並進行職務再設計、製作手部護具等，改善工作情況。

根據勞動部統計，職災職能復健專責醫院一年服務案件中，初步晤談約1至2000人，進一步達到深度服務的約600名勞工，深度服務則包含協助職災勞工或雇主擬訂復工計畫，進行職業災害勞工工作分析、功能性能力評估及增進其生理心理功能強化訓練等職能復健服務。

勞動部表示，依勞工職業災害保險及保護法第73條規定認可職業傷病診治醫療機構，將提供職業災害勞工更完善職業傷病診治整合性服務；目前全台共28間職災職能復健專責醫院，月底則是開放第二階段申請，有望再擴增。

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勞動部職業安全衛生署職災勞工保護組副組長劉約瑟今天在例行業務說明會中表示，以往職災復健是透過發包、採購由醫院執行，現在則是災保法內的制度，由院方提出申請，獲得認可後對職災勞工提供的服務，都有訂給付標準，讓醫院能有更穩定服務。

劉約瑟表示，目前未有職災職能復健專責醫院的縣市包含基隆、台東、屏東及澎湖、金門、馬祖；現正開放第二階段認可申請，有意成為專責醫院的院方在2月底前皆可提出。（編輯：陳仁華）1120207