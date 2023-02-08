吳德榮：強冷空氣14日南下 愈晚愈冷西半部8度

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氣象專家吳德榮說，14日強冷空氣南下，愈晚愈濕冷，台北測站低溫約攝氏11、12度，西半部低溫可降至8度左右。圖為台北市中正區街頭的民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象專家吳德榮說，13日下午起鋒面通過，天氣轉變，14日強冷空氣南下，愈晚愈濕冷，預估強度達強烈大陸冷氣團等級，台北測站低溫約攝氏11、12度，西半部低溫可降至8度左右。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天天氣略好轉，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；北部舒適略偏涼，中南部白天微熱、晚上偏涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天起西晴、東偶有局部短暫雨，氣溫升，西半部舒適微熱、早晚涼，中南部日夜溫差大；10日下午鋒面通過，北部及東半部轉有雨，氣溫降，中南部受影響較小；11日漸好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；12日天氣好轉，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，13日下午起鋒面通過，天氣轉變；14日強冷空氣南下，各地氣溫下降，北台灣愈晚愈濕冷；之後約有2、3天受強冷空氣籠罩，天氣寒冷。

吳德榮說，這波強冷空氣目前模擬以達「強烈大陸冷氣團」的機會較高，台北測站約可降至11、12度，平地最低氣溫約可降至8度左右。不過各國模式仍在微調中，應繼續觀察。（編輯：張雅淨）1120208