攸關台積電進駐 中科台中園區二期擴建環評通過

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（中央社記者張雄風台北8日電）攸關台積電進駐的中科台中園區二期擴建案，今天於環評大會中審查；環委最後釐清園區廢棄物處理方式，並要求國科會與經濟部建立互為備援的廢棄物處理機制，本案建議補正後通過。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第435次會議，審查「中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫環境影響說明書」。

會議中共11名民眾登記發言。台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，2022年全台總節電量達18億度，中科擴建二期的每年用電量卻高達81億度；溫室氣體排放的部分，每年加至少約340萬噸二氧化碳當量，等於增加全國1.2%的溫室氣體排放總量，以這樣的發展趨勢，台灣2050淨零碳排的目標根本就是緣木求魚。

台中市大肚山改善空污協會代表王達政認為，台積電擴廠後用電量會急遽增加，勢必拉高台中火力發電廠的燃煤量，延宕中火脫煤期程，讓原本空污問題更加雪上加霜。

看守台灣協會秘書長謝和霖則提到，本案每月產出多少廢棄物都沒寫清楚，污泥去化量也沒有細算，應設總量管制，不然整體環境負荷就無止盡增加，「台灣資源都要被護國神山吸走，卻排這麼多廢棄物出來」；他認為本案不應通過，或是以較嚴格的第二階段環境影響評估來審查。

開發單位國家科學及技術委員會中部科學園區管理局表示，擴建面積約89.75公頃，除民生用水外，園區終期100%使用再生水、全區用水回收率84%；半導體廠商每年取得25%再生能源，逐年增加10%，2050年需100%使用再生能源；空氣污染物部分則是全數以1.2倍抵換。

初審會議時，環評委員也特別要求園區要自行設置廢棄物處理設施或配合其他科學園區協同處理；中科管理局今天承諾，營運後5年半導體事業廢棄物再利用（含資源化）率達90%。

國科會並強調，已與經濟部開會討論，若園區內廢棄物處理設施未完備或是發生不可抗力因素，不可再利用的廢棄物會先在科學園區或工業區的系統內處理。

環委最後僅建議國科會應依前述開會內容，與經濟部建立明確可行的事業廢棄物互為備援處理機制。本案建議補充修正後通過。（編輯：陳仁華）1120208