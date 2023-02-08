布袋海巡新建廳舍「啟航」 船形外觀成新地標

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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）海巡署中部分署今天在嘉義縣辦理布袋漁港安檢所新建廳舍落成啟用揭牌典禮，新建廳舍外型以海巡藍白色為基調，並搭配獨特船形外觀建造，融入在地特色成嘉義地區新地標。

海巡署中部分署今天發布新聞稿指出，第四岸巡隊布袋漁港安檢所新建廳舍今天舉行落成啟用揭牌典禮，由海巡署副署長張忠龍主持，包括中部分署長王正信、布袋鎮長蔡瑋傑、東石鄉長林俊雄等人共同參與。

海巡署中部分署表示，第四岸巡隊布袋漁港安檢所長年租用民宅，為解決官兵居住及辦公問題，於民國110年8月25日起，斥資新台幣4461萬8千餘元，新建辦公廳舍，並於今年1月完工。

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海巡署中部分署指出，新建廳舍外型以海巡藍白色為基調，並搭配獨特船形外觀建造，融入布袋漁港在地特色，象徵勝利出航；新建廳舍啟用進駐後，可有效激勵士氣，並為民服務，以提供民眾多元服務，新建廳舍同時也以嶄新面貌成為嘉義地區新地標。

張忠龍致詞期勉海巡人員推展「維護漁權、海洋事務、海域治安、海洋保育、救生救難」五大核心任務，為國家戍守邊境及提供更好服務品質。（編輯：陳仁華）1120208