反戰訴求 金門旅台導演董振良談作品「N不O」

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）金門旅台導演董振良表達反戰訴求電影「N不O」現正後製中，預計今年八二三砲戰、古寧頭戰役紀念日當天在台北、金門首映，也期盼未來每年的這2個紀念日也能放映。

董振良今天接受中央社記者訪問表示，俄羅斯、烏克蘭戰爭打了1年多，近來美中台關係緊張，拍攝「N不O」就是在提醒戰爭的破壞力，鼓勵人們為全球和平奮鬥。片名在「NO」中特別夾一個「不」字，就在強化反戰訴求的表達。

董振良去年底回鄉捐贈「單打雙不打」等30多年來創作分作品給金門全縣大學和中小學共26所學校後，將多年前構思的「N不O」拍攝計畫，向這些學校提出協助拍攝需求。各校認為可以視拍攝為戶外教學，同意學生參與拍攝，於是董振良透過臉書和群組公開募款，1個月募集新台幣20多萬元，緊接著號召夥伴組成6人團隊展開前置作業後返鄉拍攝。

對於外界好奇如何以電影這種強調故事性的敘實傳媒來表達訴求，董振良強調，「N不O」是行為藝術影片，沒有劇情，是部沒有砲火的戰爭片，他想要透過家鄉學子追懷古戰場的情景，再現戰爭的殘酷和人們的無奈，以及感念那些為這個島嶼付出生命和血淚的人們。

對於自己以往「戰地、戰事、戰爭」一貫主題，董振良說，戰爭會有陣亡者、投降者及大量傷患，片中不會看到一般戰爭片槍林彈雨血腥畫面，而是一種意象的表現方式，是實驗性很強的創作。會挑選在地學生參與拍攝，是想讓孩子們深刻體驗曾在自己土地上發生的戰火，省思戰爭的殘酷，進而呈現生命的可貴。

回憶拍片點滴，董振良表示，金寧中小學、烈嶼國中學生在老師帶領下，敬業精神不比職業演員來得差。由於堅持一鏡到底拍攝手法，上百人走位移動花去很多時間，幾乎沒有NG機會，得要一次完成。

在烈嶼鄉青岐南環道「三民主義萬歲」心戰牆前拍攝傷兵後送，是由董振良的鄰居董群省號召古崗、舊金城、官裡鄉親40多人和金門大學自由報名的學生參加；在雙口海邊拍攝投降畫面時，看到參與民眾和學生同樣賣力演出，整個拍攝過程順利，讓拍攝工作得以在既定時間內完成。

「N不O」片長120分鐘，現正後製中。董振良說，預訂今年八二三砲戰、古寧頭戰役紀念日當天在分別在台北、金門首映；期盼在金門縣政府協助下，未來每年這2個紀念日當天都可以放映「N不O」。（編輯：孫承武）1120210

金門旅台導演董振良（右）10日表示，俄羅斯、烏克蘭戰爭打了1年多，近來美中台關係緊張，拍攝電影「N不O」就是在提醒戰爭的破壞力，鼓勵人們為全球和平奮鬥。（董振良提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年2月10日