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台灣國際科展頒獎 潘文忠：科學探究永無止境

2023/2/10 14:58（2/10 15:31 更新）
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2023台灣國際科學展覽會10日舉辦頒獎典禮，教育部長潘文忠出席致詞，強調台灣重視科學教育，希望海內外學生有更多交流。中央社記者陳至中台北傳真 112年2月10日
2023台灣國際科學展覽會10日舉辦頒獎典禮，教育部長潘文忠出席致詞，強調台灣重視科學教育，希望海內外學生有更多交流。中央社記者陳至中台北傳真 112年2月10日
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（中央社記者陳至中台北10日電）2023台灣國際科學展覽會今天舉辦頒獎典禮，教育部長潘文忠致詞時勉勵，得獎只是一個開始，科學探究永無止境，並強調台灣重視科學教育，希望海內外學生有更多交流。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台灣國際科展也睽違2年再度舉辦實體競賽，共有21國、284名學生、170件作品參賽。

潘文忠致詞時提到，今年競爭非常激烈，恭喜所有得獎的學生，更重要的是在過程中，和海內外青年彼此觀摩和交流，對科學有更多認識和瞭解，這是過去2年沒有舉辦實體展覽會時難以達到的效果。

潘文忠期許學生持續投入研究，結交朋友一同往科學之路邁進。他也希望來台參賽的海外學生，未來能和台灣有更多聯繫。

台灣國際科展評審總召集人李文献表示，今年新的發現、新的想法或是新的解決方法的作品，比以往更多，評審非常困難。比較美中不足的是，大部分參賽者的實驗紀錄稍嫌不足，數值統計也須加強，希望指導教授多做提醒。（編輯：管中維）1120210

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