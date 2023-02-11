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週休假日全台溫暖有陽光 冷氣團13日午後報到

2023/2/11 08:15（2/11 09:11 更新）
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中央氣象局預報，全台11、12日都是溫暖可見陽光好天氣。圖為民眾在大稻埕碼頭散步、騎自行車。（中央社檔案照片）
中央氣象局預報，全台11、12日都是溫暖可見陽光好天氣。圖為民眾在大稻埕碼頭散步、騎自行車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北11日電）中央氣象局預報，今明兩天週休假日，全台都是溫暖可見陽光好天氣；不過，13日午後鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，北部及東半部有雨。

氣象局說，今天東北季風減弱，環境轉偏東風，水氣減少，各地大多為多雲到晴，可看到陽光。

氣象局觀測，中部以北今天清晨低溫約攝氏16到18度，其他地方約19、20度，預報白天北部及宜蘭、花蓮約22到25度，其他地方26到29度，南部內陸地區可達30度以上，中南部日夜溫差較大。

氣象局說，明天到13日上午，各地大多是多雲到晴的溫暖舒適天氣，13日下午起，鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，北部及東半部地區將轉為有局部短暫陣雨天氣。

氣象局預測，14至16日清晨，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣轉冷，平地低溫約13度左右；北部及東半部有雨，其他地區為多雲，16日白天冷氣團減弱，各地氣溫回升。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新各國模式模擬顯示，13日傍晚起鋒面抵達，北部、東部轉有雨，14日強冷空氣南下，各地氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，15，16日大台北、東半部有局部短暫雨，北台灣冷，中南部早晚冷，台北測站約可降至13度左右，達到大陸冷氣團的機率最高；不過，平地最低氣溫仍可降至10度以下，17日白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升。（編輯：李錫璋）1120211

#冷氣團
#天氣
#中央氣象局
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