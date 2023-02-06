玉山氣象站1月均溫3度 創歷年同期新高

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天表示，統計今年1月平均溫度為攝氏18.2度，屬於正常範圍；另外，玉山氣象站今年1月平均氣溫為3度，較氣候平均值負0.5度高了3.5度，創歷年同期最高紀錄。

中央氣象局「報氣候-中央氣象局」今天在臉書表示，回顧今年1月氣候，雖然春節期間特別的冷，但是整個1月份的平均氣溫為攝氏18.2度，比氣候平均值18.0度略高了0.2度，在氣候正常範圍。

另外，玉山站的1月平均氣溫為3度，創該站歷年同期最高紀錄，比氣候平均值負0.5度高了3.5度。

其他如淡水、台北、新竹、台中、日月潭等站的1月均溫比氣候平均值高了0.5度以上；真正與歷史同期相較偏冷的測站，僅有離島的澎湖及東吉島，1月均溫比氣候平均值低了0.8度。

在降雨方面，平地11測站1月平均雨量為96.3毫米，較中位數高出26%，主要是東部雨量偏多，花蓮、成功、台東等測站超過氣候平均值2倍以上；北部除迎風面的基隆北海岸雨量正常，其他地區雨量偏少；中南部枯水期雨量偏少，僅有零星降雨。

氣象局說明，11個平地站為基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春。（編輯：陳政偉）1120206