玉山凍雨沒下雪 鄭明典：雨水落至地面才結冰

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中央氣象局長鄭明典18日在臉書表示，玉山沒下雪，雨到地面才結冰，稱為「凍雨」。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局長鄭明典今天在臉書表示，玉山沒有下雪，但由於地面溫度在冰點之下，較高空冷，因此雨水落到地面後結冰成「凍雨」，讓玉山「凍」了。

根據中央氣象局網站，今天清晨南投縣信義鄉玉山風口低溫為攝氏負2.9度、南投縣信義鄉玉山北峰為負2.0度。氣象局長鄭明典今天在臉書分享玉山凍雨。

鄭明典解釋，玉山沒下雪，雨到地面才結冰，稱為「凍雨」，這是因為地面在冰點之下，但是上方有逆溫層，氣溫高於0度，所以雨水落到地面才結冰。

入冬首波寒流發威搭配水氣，合歡山武嶺一帶今天凌晨短暫降雪，讓徹夜等雪的遊客開心喊「終於下雪了」。但隨著水氣減少，氣象局預報，合歡山、玉山今天白天已無降雪機會。（編輯：黃世雅）1111218