新北石門低溫5.7度 吳德榮：19日清晨前寒流最強

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（中央社記者張雄風台北18日電）氣象局今天持續發布低溫特報，台中以北、宜花及金門、連江為低溫橙燈；本島清晨平地最低溫為新北市石門區攝氏5.7度。氣象專家吳德榮表示，今天至明晨寒流最強，各地轉晴朗穩定。

中央氣象局今天發布低溫特報，今天至明天清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機會，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生。

根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區5.7度。台北氣象站清晨則降至9.0度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨寒流最強，各地轉晴朗穩定，天氣「極寒冷」，民眾應注意保暖，農漁養殖業也應作好防寒措施。

吳德榮指出，明天白天起寒流漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升；20日天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，21至25日另一波屬性偏乾的冷空氣南下。強度雖遜於這波，但因有「強輻射冷卻作用」加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合強烈大陸冷氣團及寒流定義的機會。

吳德榮說，21日上半天北台灣偶有局部少量降雨，但很快好轉，持續至25日，各地皆為晴朗穩定的天氣。21日至25日，白天各地在陽光下或不覺冷，但入夜強輻射冷卻作用加持，氣溫降得又低又急，早晚仍應注意保暖、防寒。（編輯：黃世雅）1111218