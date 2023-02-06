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基隆新北大雨特報 吳德榮：8日漸好轉10日另一波鋒面通過

2023/2/6 08:41（2/6 09:11 更新）
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氣象局6日針對基隆、新北發布大雨特報。圖為民眾撐傘走在基隆海洋廣場。（中央社檔案照片）
氣象局6日針對基隆、新北發布大雨特報。圖為民眾撐傘走在基隆海洋廣場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天針對基隆、新北發布大雨特報。氣象專家吳德榮今天表示，本週北部及東半部受2波鋒面影響，從濕涼至天氣好轉有2次變化；預估13日後將明顯轉冷，影響時間、強度仍待觀察。

中央氣象局今天發布大雨特報，鋒面影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面前雲系持續影響，北部及東半部有局部雨，中部有局部短暫雨，北偏涼，中南部白天微熱、晚偏涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天北部及東半部仍有局部雨；8日漸好轉，北部雨後多雲，東半部有局部短暫雨；9日空檔，西晴、東偶有局部短暫雨，氣溫回升，日夜溫差大。

吳德榮提到，預估10日另一波鋒面通過，北部及東半部轉有雨；11日漸好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨；12日天氣好轉，氣溫回升。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，13日下一波鋒面通過，之後2、3天受「強冷空氣」影響、明顯轉冷；至於其強度及持續天數，各國模式皆在調整，應繼續觀察。（編輯：陳政偉）1120206

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#吳德榮
#大雨特報
#鋒面
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