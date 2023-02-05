台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛【圖輯】
2023/2/5 20:41（2/5 21:11 更新）
2023台灣燈會主燈5日晚間正式開燈，表演藝術團體優人神鼓在開幕儀式中演出。中央社記者鄭清元攝 112年2月5日
（中央社網站5日電）2023台灣燈會睽違23年回到台北舉辦，22公尺高的主燈「玉兔壯彩」亮相，在音樂聲中搭配炫目光影科技旋轉，吸引民眾搶拍。
觀光局指出，今年台灣燈會以「光源台北」為布展主題，共分為「中央展區」、「源展區」、「光展區」及「未來展區」4大燈區，象徵台北的多元性、創造力及未來性。
除了主燈與展區，踩街活動於下午率先登場暖身，日本、韓國及台灣在地等19組表演團隊接力演出，炒熱現場氣氛，與民眾一起歡慶元宵。（編輯：趙敏雅）1120205
「2023台灣燈會─光源台北」5日正式開展，下午在台北市政府前廣場舉辦踩街遊行，邀請北管軒社「台北靈安社」帶來演出，由神將打頭陣開場。中央社記者裴禛攝 112年2月5日
來自日本的表演團隊TRUCK YOSAKOI BY CHIFURE帶來活力十足的演出。中央社記者王騰毅攝 112年2月5日
2023台灣燈會5日正式開展，下午舉行踩街遊行活動，吸引許多民眾前往觀賞，「日本北海道科學大學-相羅」表演團隊展現活力，鼓舞觀眾熱情參與。中央社記者王騰毅攝 112年2月5日
來自韓國的表演團隊帶來傳統慶典舞蹈演出。中央社記者王騰毅攝 112年2月5日
國立台灣戲曲學院青年劇團帶來「繽紛海洋奇幻秀」，表演結合平衡車、柔術、雜耍等民俗特技，炒熱現場氣氛。中央社記者裴禛攝 112年2月5日
台灣舞團「何曉玫MeimageDance」表演者動作宛如提線傀儡，在花車上展現肢體的力與美，營造熱鬧氣氛。中央社記者裴禛攝 112年2月5日
2023台灣燈會在台北，踩街遊行活動5日下午在台北市政府周邊進行，一身可愛扮相的雜技表演者與民眾熱情互動。中央社記者王騰毅攝 112年2月5日
花蓮高工原舞隊帶來精彩傳統舞蹈，表演者頭飾掉落仍賣力演出。中央社記者裴禛攝 112年2月5日
台灣燈會5日晚間舉辦開燈儀式，朱宗慶打擊樂團帶來精彩表演。中央社記者鄭清元攝 112年2月5日
2023台灣燈會5日晚間正式開展點燈，總統蔡英文（前中）出席，與行政院長陳建仁（前左2）、交通部長王國材（前左）、台北市長蔣萬安（前右2）等人一同完成點燈儀式。中央社記者鄭清元攝 112年2月5日
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