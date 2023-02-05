台灣燈會登場 蔡總統：台灣做好準備歡迎世界旅客

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（中央社記者余曉涵台北5日電）台灣燈會主燈今天晚間正式開燈，總統蔡英文致詞時表示，這次台灣燈會睽違23年回到台北，代表嶄新的開始，台灣已經做好準備，歡迎全世界旅客來台。

台灣燈會今天起到2月19日展出，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，台灣的第一個國際大型節慶活動。

燈會主燈「玉兔壯彩」晚間正式開燈，蔡總統致詞時表示，台灣燈會從2001年開始走出台北，輪流到台灣各縣市舉行，透過這樣的設計帶動地方發展，每個縣市也都結合在地文化特色，展現獨特文化歷史和魅力吸引國際觀光客來台。

蔡總統指出，這場燈會是中央與地方合作成果，今年燈會睽違23年回到台北，也是台灣燈會的最初起點，代表嶄新開始，台灣已經做好準備，歡迎全世界旅客來台，4大展區台北12個行政區都有驚喜。

蔡總統表示，每個縣市都有在地特色的燈會活動，歡迎民眾可以到各縣市的燈會逛逛，振興國內旅遊也促進消費，希望新的一年中央到地方，不分黨派團結合作，一起回應人民需求，共同為台灣努力。

行政院長陳建仁說，COVID-19疫情後，民眾盼望恢復正常生活，接下來有特別條例，不僅要發新台幣6000元現金，也要照顧中小企業中低收入戶等。

陳建仁表示，特別條例中會請交通部推動台灣觀光產業，包含推動國際觀光活動、補助各個觀光產業，包含觀光旅遊、運輸業等，希望透過努力，讓全世界的人都看到台灣的美麗、友善和現代化的經濟發展。

台北市長蔣萬安表示，1990年台北觀光燈會是最早舉行的燈會，2000年前都在台北舉行燈會，2001年則改為到全國各縣市舉辦，因此這次台灣燈會睽違23年回到台北舉辦，對台北來說別具意義。

蔣萬安指出，今年燈會從忠孝復興捷運站到國父紀念館、松菸文創園區及台北101等，整個台北市12個行政區都各有自己的特色燈區，並將燈飾與台北市街道巷弄結合，讓全台北在元宵節時亮了起來，傳遞新春到來的喜悅。

觀光局指出，今年台灣燈會以「光源台北」為布展主題，共分為「中央展區」、「源展區」、「光展區」及「未來展區」4大燈區，象徵台北的多元性、創造力及未來性，也代表著不斷進化。（編輯：方沛清）1120205

2023台灣燈會在台北，5日元宵節正式開展點燈，台北市長蔣萬安（中）出席開幕式並致詞。中央社記者鄭清元攝 112年2月5日

2023台灣燈會以「光源台北」為題，睽違23年重返台北舉行，開燈儀式5日晚間在國父紀念館舉行。中央社記者鄭清元攝 112年2月5日

2023台灣燈會在台北，5日正式開幕，總統蔡英文（左3）與行政院長陳建仁（左2）、交通部長王國材（左）、台北市長蔣萬安（前右）等人出席點燈，宣告睽違23年回歸台北舉行的台灣燈會正式揭幕。中央社記者鄭清元攝 112年2月5日

2023台灣燈會5日晚間在台北正式開幕，前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（右2）在總統蔡英文（右）進場時揮手致意。中央社記者鄭清元攝 112年2月5日